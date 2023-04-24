Сообщение о заложенной бомбе поступило в одну из школ Кызылорды: людей эвакуировали

Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня в полицию Кызылорды поступило сообщение о том, что в одной из школ города заложено взрывное устройство. Полиция провела проверку, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

"24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорды в здании заложено взрывное устройство", – говорится в сообщении.

На место происшествия, как сообщается, прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств в школе не обнаружили.

В ДП Кызылординской области предупредили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением.

Напомним, что на прошлой неделе, 20 апреля, в полицию Алматы поступило сообщение о взрывных устройствах в нескольких школах города. В конечном итоге информация оказалась ложной.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018019-soobschenie-o-zalozhennoy-bombe-postupilo-v-odnu-iz-shkol-kyzylordy-lyudey-evakuirovali/