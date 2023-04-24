Осужденного в Германии отпустили в Павлодар навестить дедушку, а после объявили в розыск

Сотрудник колонии. Иллюстративное фото: ДУИС по Павлодарской области

Гражданина Германии, осужденного по нескольким статьям в Дрездене, объявили в международный розыск и нашли в Павлодаре. Как оказалось, мужчина отправился в Казахстан, чтобы навестить дедушку перед тем, как сядет в тюрьму. Но повредил спину и не смог вовремя вернуться, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Мужчина переехал на историческую родину в Германию в возрасте 18 лет. При этом часть родственников осталась в Павлодаре. На новом месте он получил гражданство, занялся бизнесом, женился. Там открыл охранное агентство.

В период наплыва русскоязычных людей через свою фирму начал оказывать им поддержку, помогать с изучением языка, поиском работы.

В фирме у бывшего павлодарца появились новые сотрудники, которые стали не только помогать людям, но и вымогать деньги и организовывать разбои. Мужчину обвинили в пособничестве ОПГ. Его задержали, пока шло следствие, он почти 2 года провел под стражей в Дрездене.

"Условия содержания там очень отличаются от казахстанских. В следственном изоляторе одиночные камеры и до 4 человек. Есть определенное время, когда дается час на то, чтобы приготовить на кухне обед, выйти из камеры и пообщаться с другими заключенными, а прогулочный дворик там размером с футбольное поле. В камере можно находиться в свободное от работы время и после отбоя", - рассказал гражданин Германии.

Итогом стал обвинительный приговор, мужчине назначили более 5 лет колонии. Однако перед тем, как сесть, отпустили на 40 дней домой. Он решил отправиться в Казахстан, чтобы повидаться с дедушкой.

"В тот момент я думал, если сяду в тюрьму и пока освобожусь, дедушка не доживет. Никаких ограничений по выезду из страны, несмотря на приговор суда, не было. Кроме Казахстана я еще побывал в Украине. Моя жена оттуда родом", - говорит гражданин Германии.

Оказавшись в Павлодаре, мужчина попал в больницу. Получил травму позвоночника. Поэтому вернуться вовремя в Дрезден не получилось.

В Германии его потеряли и объявили в международный розыск. Мужчина уверяет, что он связывался со своим адвокатом и указывал на то, что не может вернуться по состоянию здоровья.

"Отделом специального учета была проделана огромная работа по экстрадиции гражданина Германии. На сегодняшний день после вступления решения о выдаче в законную силу будет проведена его передача немецкой стороне для отбывания наказания", - прокомментировал заместитель начальника учреждения №63 ДУИС по Павлодарской области Саян Рахметжанов.

Напомним, о задержании в Павлодаре гражданина Германии полиция сообщала в декабре 2022 года. Тогда стражи порядка указали, что 35-летний иностранец прилетел сначала в Астану, сделал вид на жительство, а после в сентябре оказался в Павлодаре.

Его задержали казахстанские полицейские совместно с Интерполом МВД РК. Он был водворен в изолятор временного содержания. Правоохранители отмечали, что вопрос экстрадиции будет решаться в соответствии с международными договорами.

Согласно ст.594 УК РК органы внутренних дел после вступления в законную силу постановления Генерального Прокурора Республики Казахстан или его заместителя о выдаче (экстрадиции) в течение тридцати суток организовывают этапирование и передачу выданного (экстрадированного) лица соответствующему органу того государства, которому оно выдано (экстрадировано), и об исполнении сообщают в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

Во время передачи выданного (экстрадированного) лица компетентный орган иностранного государства информируется о сроке его пребывания под стражей в Республике Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017975-osuzhdennogo-v-germanii-otpustili-v-pavlodar-navestit-dedushku-a-posle-obyavili-v-rozysk/