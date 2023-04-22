Кредит по принуждению: подозреваемого в вымогательстве задержали в Кокшетау (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Жителя Кокшетау путем угроз и насилия заставляли оформлять на себя кредиты. Предполагаемого вымогателя задержали, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Операция по задержанию подозреваемого состоялась 20 апреля. Мужчина проживал в одном городе с потерпевшим.

По версии следствия, подозреваемый путем многочисленных угроз и применения насилия в отношении потерпевшего неоднократно заставлял его оформлять товарные и денежные кредиты. Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УК РК. Выясняются иные обстоятельства дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – говорится в сообщении МВД.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Вымогательство, согласно ч. 1 ст. 194 УК РК, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В случае, если вымогательство совершено:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно,

оно наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если же вымогательство совершено:

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; с целью получения имущества в крупном размере,

тогда оно наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

За все перечисленные деяния – в случае, если они совершены:

преступной группой; в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017832-kredit-po-prinuzhdeniyu-podozrevaemogo-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-kokshetau-video/