Задержаны подозреваемые в краже труб газопровода нацкомпании "КазТрансГазАймак"

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Атырауской области полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в краже крупной партии металлических труб у нацкомпании, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

Сообщается, что правоохранители расследовали уголовное дело, связанное с причинением крупного ущерба фонду нацкомпании АО "КазТрансГазАймак" - преступники незаконно вывезли трубы магистрального газопровода "Индер-Махамбет".

21 апреля сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области при координации органов прокуратуры удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое мужчин 1978, 1984 и 1988 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК, то есть по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере.

"Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания. Другие сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в целях обеспечения конфиденциальности расследования", - сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что согласно части 4 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная:

преступной группой; из нефтегазопровода; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Добавим также, что АО "КазТрансГаз Аймак", согласно информации на официальном сайте компании, — это крупнейшая газоснабжающая компания в Республике Казахстан, эксплуатирующая распределительные и магистральные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.

Единственным акционером АО "КазТрансГаз Аймак" является АО "НК "QazaqGaz", которое, в свою очередь, является портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане составляет порядка 95%, а число абонентов - около 2,2 млн (это около 11 млн жителей), а также более 55 тыс. предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017797-zaderzhany-podozrevaemye-v-krazhe-trub-gazoprovoda-natskompanii-kaztransgazaymak/