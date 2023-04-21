Главе отдела образования в Актюбинской области вынесли приговор

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Руководителя отдела образования в Актюбинской области приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и принудительному труду, сообщает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда Алгинского района.

В Актюбинской области на скамью подсудимых попала 49-летняя руководитель отдела образования Алгинского района.

Судили ее сразу по трем статьям:

часть 1 статьи 364 УК РК – участие в незаконной предпринимательской деятельности:

пункт 3 части 4 статьи 361 УК РК – злоупотребление должностными полномочиями;

части 1 статьи 369 УК РК – служебный подлог.

Как следует из обвинения, глава отдела образования, зная о предстоящих госзакупках, создала учебный центр для того, чтобы заработать. В нарушение требований закона она заключила договор по оказанию услуг дополнительного образования для детей между отделом образования и ИП своей знакомой.

Подчеркивается, что от незаконной деятельности учебного центра подсудимая получила прибыль в 1 млн 268 тыс. тенге.

Кроме того, в деле есть еще один эпизод.

"К концу лета, понимая, что отдел образования может не успеть освоить бюджетные 18 миллионов 850 тысяч тенге, выделенные на покупку путевок в летний лагерь на 12 дней для 300 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, подсудимая решила провести государственные закупки.

В итоге были изменены условия конкурса и в лагерь направлены 203 ребенка, из которых 160 не подпадали в указанные выше категории, на 7 календарных дней вместо положенных 12 дней. По завершению отдыха подсудимая, задавшись умыслом совершить служебный подлог, внесла в официальные финансовые документы заведомо ложные сведения о принятии 300 путевок на 12 дней.

В результате неправомерных действий подсудимой, отделом образования необоснованно зачислены в счет ТОО бюджетные средства на сумму 10 млн 280 тыс. тенге", – отметили в пресс-службе суда Актюбинской области.

Сообщается, что подсудимая возместила весь ущерб и заключила с прокуратурой процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

В итоге суд приговорил ее по совокупности преступлений к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы, а также пожизненно запретил ей работать на госслужбе. Кроме того, суд обязал привлечь ее к принудительному труду по 100 часов ежегодно на весь период наказания.

Суд предупредил теперь уже экс-руководителя отдела образования, что если она будет нарушать установленные требования, то наказания заменят на реальный срок.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Добавим, что согласно части 1 статьи 364 УК РК учреждение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией, если это деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом в пункте 3 части 4 статьи 361 УК РК установлено наказание за использование лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, согласно части 1 статьи 369 УК РК служебный подлог – это внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов.

Если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017787-glave-otdela-obrazovaniya-v-aktyubinskoy-oblasti-vynesli-prigovor/