Личная неприязнь: мужчину подозревают в поджоге машины знакомой в Сарани

Авто. Иллюстративное фото: thianchai sitthikongsak/Getty Images

Автомобиль жительницы Сарани подожгли ранним утром – подозрение пало на знакомого, у которого с потерпевшей были неприязненные отношения, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

26-летняя горожанка обратилась в отдел полиции Сарани с заявлением. Она сообщила, что на ночь оставила свой автомобиль во дворе дома. Рано утром ее машина неожиданно загорелась.

Автомобиль практически сгорел дотла и восстановлению не подлежит – сумма ущерба составила 1 млн тенге.

Выяснилось, что кто-то поджег машину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 28-летнего мужчину, который оказался знакомым потерпевшей.

Предполагаемый поджигатель признался в содеянном и пояснил, что сделал это из-за неприязненных отношений с потерпевшей.

В настоящий момент ведется досудебное расследование по статье 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

Согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017699-lichnaya-nepriyazn-muzhchinu-podozrevayut-v-podzhoge-mashiny-znakomoy-v-sarani/