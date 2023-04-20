Казахстанец ответил на звонок и лишился 10 млн тенге

Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

Житель Абайского района Карагандинской области ответил на телефонный звонок и лишился 10 млн тенге. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 508 фактов интернет-мошенничества. Задержаны 8 подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка отмечают, что на сегодняшний день одним из наиболее распространенных видов преступлений являются мошенничества, совершаемые с использованием информационных технологий.

С начала года по Карагандинской области зарегистрировано 508 таких фактов. Задержаны 8 подозреваемых.

Так, в УП Абайского района обратился 53-летний мужчина. Он рассказал, что на его телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После чего путем обмана под предлогом застраховать счет завладел более 10 млн тенге. В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого.

А в производстве следственного отделения ОП Осакаровского района находятся 12 уголовных дел, возбужденных по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Есть факт, когда на жителей поселка Осакаровка оформляли онлайн-кредиты. Общий ущерб составил около 12 млн тенге. Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. В отношении него выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды по подозрению в совершении девяти фактов мошенничества задержан 24-летний парень. Сумма причиненного ущерба составила более 7 млн тенге.

"Хотелось бы предупредить граждан. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не скачивайте и не устанавливайте на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили и представились сотрудником банка или другого органа, необходимо прервать разговор и обратиться в ближайший отдел полиции или отделение банка", - рекомендует заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017554-kazahstanets-otvetil-na-zvonok-i-lishilsya-10-mln-tenge/