Мужчину столкнули с эскалатора в Караганде (видео)

Удар в спину. Кадр из видео: instagram.com/karaganda.city

В Караганде мужчина пнул в спину посетителя торгового дома, когда тот спускался на эскалаторе. Инцидент прокомментировали в полиции - подозреваемого поместили в психдиспансер.

Кадры с места событий опубликовали в паблике karaganda.city в Instagram. Автор указал, что инцидент произошел в торговом доме "Сити Мол".

В описании к ролику сказано, что нападавший беспричинно пнул мужчину в спину. От удара пострадавший слетел по ступенькам и упал на пол.

В новостном Telegram-канале МВД РК сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю города Караганды зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи. 293 УК РК "Хулиганство".

Сотрудниками полиции установлен 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещен в психоневрологический диспансер, добавили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!

Отметим, согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017142-muzhchinu-stolknuli-s-eskalatora-v-karagande-video/