Блогера задержали в ночном клубе в Алматы (видео)

Блогера задержали в Алматы. Фото: polisia.kz

Полицейские задержали 19-летнего блогера в одном из ночных клубов Алматы. У него в кармане нашли свертки, предположительно, с мефедроном, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили представители МВД, в минувшие выходные сотрудники полицейского спецназа и оперативники УПН провели спецоперацию в одном из баров в Медеуском районе Алматы. Отмечается, что ее координировала прокуратура города в рамках проекта борьбы с наркобизнесом.

"В два часа ночи в ночном клубе задержан гражданин Т., 2004 года рождения, у которого в правом кармане брюк обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвета с веществом, предварительно синтетического происхождения, в виде порошка и комочков светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это – мефедрон.

Чтобы установить точную принадлежность вещества назначена судебно-химическая экспертиза", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, задержанный был водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 297 УК РК.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также подчеркивается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, что в соответствии со статьей 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017070-blogera-zaderzhali-v-nochnom-klube-v-almaty-video/