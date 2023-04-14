Акмолинка потеряла 9 млн тенге после разговора по телефону

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Акмолинка после разговора по телефону оформила пять кредитов на 9 млн тенге и перевела все деньги незнакомцам. Сейчас по данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 46-летней акмолинке позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка.

Женщину убедили в том, что ей необходимо срочно оформить кредиты на свое имя, чтобы якобы опередить мошенников, которые в этот момент пытаются провести данные операции от ее имени.

Жительница региона взяла пять кредитов на сумму 9 млн 101 тыс. тенге, после чего перевела все деньги на указанный злоумышленниками счет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

В соответствии с вышеуказанной статьей мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Стражи порядка отмечают, что сотрудники банков или правоохранительных органов очень редко звонят людям. Поэтому с теми, кто ими представляется, не следует вступать в разговоры.

"Да, чтобы уточнить какие-то вопросы, менеджеры банков звонят клиентам, но при этом используют официальные пятизначные телефонные номера. И еще один момент, интернет-мошенники избегают разговоров по WhatsApp. Как только им предлагается общение с помощью видео, они тут же отключают телефон. Гражданам необходимо помнить об этом и проявлять бдительность", - советуют полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016825-akmolinka-poteryala-9-mln-tenge-posle-razgovora-po-telefonu/