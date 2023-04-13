Авто за 16 млн тенге пропало у казахстанца после публикации объявления
Опубликовано:
34-летний житель Тараза опубликовал на сайте объявление о продаже авто, пришли мужчины посмотреть машину, после чего она пропала. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД".
Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что выставил на сайте объявление о продаже Toyota Сamry. После чего приехали несколько мужчин, чтобы ее посмотреть, а ночью машина исчезла. Сумма ущерба составила 16 млн тенге.
Стражи порядка задержали 27-летнего жителя Туркестана.
Выяснилось, что подозреваемый во время осмотра установил специальный технический инструмент и ключ в авто. В ту же ночь с помощью этого ключа автомобиль был угнан в Туркестанскую область.
Toyota Сamry нашли во дворе одного из арендованных домов в Арыси. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в ИВС. Ведется расследование по ч.4 ст.188 УК РК.
Наказание за кражу в Казахстане
В соответствии со ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016616-avto-za-16-mln-tenge-propalo-u-kazahstantsa-posle-publikatsii-obyavleniya/