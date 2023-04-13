Авто за 16 млн тенге пропало у казахстанца после публикации объявления

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34-летний житель Тараза опубликовал на сайте объявление о продаже авто, пришли мужчины посмотреть машину, после чего она пропала. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД".

Молодой человек обратился в полицию и рассказал, что выставил на сайте объявление о продаже Toyota Сamry. После чего приехали несколько мужчин, чтобы ее посмотреть, а ночью машина исчезла. Сумма ущерба составила 16 млн тенге.

Стражи порядка задержали 27-летнего жителя Туркестана.

Выяснилось, что подозреваемый во время осмотра установил специальный технический инструмент и ключ в авто. В ту же ночь с помощью этого ключа автомобиль был угнан в Туркестанскую область.

Toyota Сamry нашли во дворе одного из арендованных домов в Арыси. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в ИВС. Ведется расследование по ч.4 ст.188 УК РК.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016616-avto-za-16-mln-tenge-propalo-u-kazahstantsa-posle-publikatsii-obyavleniya/