Почти 2 млн тенге "заработал" лжериелтор на доверчивых жителях Астаны

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В Астане осудили гражданина, который представлялся риелтором компании и обманул нескольких человек почти на два миллиона тенге, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Обвинительный приговор в отношении гражданина О. по факту совершения неоднократного мошенничества (пункт 4 часть 3 статья 190 УК РК) вынес районный суд №2 Есильского района столицы, говорится в сообщении.

В публикации утверждается, что гражданин О., представляясь риелтором компании, разместил объявление о сдаче в субаренду ранее арендованной им квартиры на известном сайте объявлений без согласия арендодателя.

"Далее получил от 6 потерпевших денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, в связи с этим причинил имущественный ущерб в размере более 1,7 млн тенге", – рассказали на сайте судов Астаны.

Отмечается, что подсудимый О. вину по предъявленному обвинению не признал.

"Однако вина подсудимого подтвердилась показаниями потерпевших и свидетелей, копиями договоров аренды, скриншотами переписок и другими материалами уголовного дела.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено", – сообщили на сайте столичного суда.

Сообщается, что отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд признал рецидив преступлений. При этом санкция данной статьи, как отмечается, предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

"Приговором суда О. признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 4 годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме", – гласит сообщение.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Для справки: субаренда (или поднаем, если речь о жилых помещениях) – это временная переуступка арендатором недвижимости прав на этот объект или на его часть. Такие отношения оформляются письменным соглашением между субарендодателем (тот, кто изначально снимает недвижимость) и субарендатором, объясняют специалисты "РБК Недвижимость".

В статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с пунктом 4 части 3 данной статьи мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также у лица конфисковывают имущество, лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016538-pochti-2-mln-tenge-zarabotal-lzherieltor-na-doverchivyh-zhitelyah-astany/