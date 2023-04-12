Антикор начал расследование в отношении сотрудников акимата Алматы

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Алматы по факту мошенничества в особо крупном размере проводят сотрудники Антикора, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз)", - сообщили в Антикоре.

По данным ведомства, ущерб государству в результате преступных действий составил 819 млн тенге - это разница в стоимости объектов недвижимости.

Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен, подчеркнули в Антикоре.

Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда помещены под домашний арест.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в ведомстве.

Согласно положения статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а если лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016532-sotrudnikov-akimata-almaty-zapodozrili-v-moshennichestve-v-osobo-krupnom-razmere/