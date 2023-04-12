Алматинского кинопродюсера заподозрили в мошенничестве с визами в США

Хлопушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинские полицейские задержали кинопродюсера по подозрению в мошенничестве с предоставлением американских виз, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщает ведомство, мужчина является киноподюсером и сценаристом, а также имеет более 90 тыс. подписчиков в Instagram. По версии следствия, параллельно с художественной деятельностью 31-летний мужчина занимался "оформлением" виз в США.

"По нашим предварительным данным, он получал от потенциальных клиентов предоплату, а после переставал выходить на связь. С заявлением в ОВД обратились 9 человек", – рассказал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть больше.

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2, – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016528-almatinskogo-kinoprodyusera-zapodozrili-v-moshennichestve-s-vizami-v-ssha/