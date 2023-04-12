Общественника Мухтара Тайжана арестовали в Алматы

Мухтар Тайжан. Фото: facebook.com/mukhtar.taizhan

Общественный деятель Мухтар Тайжан получил 15 суток ареста. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского городского суда в Facebook.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы гражданин Мухтар Тайжан признан виновным по части 6 статьи 488 КоАП "Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК", - сообщили в суде.

В суде добавили также, что Тайжан привлечен к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление на данный момент не вступило в законную силу.

Как сообщается на портале ИПС "Юрист", Мухтар Тайжан родился 10 сентября 1973 года в Алматы.

В разные годы работал в Агентстве по стратегическому планированию РК и Администрации президента, РГП "Казахстан темир жолы", АО "Корпорация Ордабасы".

Является президентом Фонда Болатхана Тайжана и членом Комиссии по земельной реформе.

Имеет степень кандидата экономических наук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016518-obschestvennika-muhtara-tayzhana-arestovali-v-almaty/