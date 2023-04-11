Подозреваемых в избиении и ограблении брокера задержали в Туркестанской области (видео)

Подозреваемые. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Туркестанской области мужчину, работающего брокером, избили и ограбили на 2,7 млн тенге. Стражи порядка задержали шестерых подозреваемых, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как сообщил полиции потерпевший, его избили неизвестные и забрали из барсетки 360 тыс. тенге, 2 тыс. долларов и 57 тыс. рублей, а также два смартфона.

Сумма ущерба составила около 2,7 млн тенге, отметили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались жители Келесского района и Шымкента.

Стражи порядка изъяли у задержанных в качестве вещественных доказательств два телефона и часть похищенных денег.

"Выяснилось, что двое из подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где занимались вымогательством с водителей грузовых автомашин и брокеров", – говорится в сообщении МВД.

Подозреваемых доставили в отделении полиции. Также выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный:

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016379-podozrevaemyh-v-izbienii-i-ograblenii-brokera-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti-video/