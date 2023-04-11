Алматинца задержали по подозрению в серии мошенничеств с авто

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали жителя мегаполиса по подозрению в серии мошенничеств с автомобилями, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Стражи порядка предварительно установили, что 27-летний алматинец в течение нескольких месяцев покупал автомашины в рассрочку и перепродавал их по более выгодной цене.

Между тем отмечается, что в ходе следственных мероприятий выявлены дополнительные эпизоды возможной преступной деятельности подозреваемого.

"Две машины изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Как удалось выяснить, в январе подозреваемый купил автомашину Mercedes за 3 млн 300 тысяч тенге и обещал, что в течение месяца рассчитается. А за автомашину BMW, выставленную на продажу за 3,9 млн тенге, он заплатил всего 250 тысяч и обещал рассчитаться в течение нескольких недель. Но эта иномарка позже была изъята у третьего лица", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Подозреваемому предъявлено обвинение по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся дополнительные следственные мероприятия.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Полицейские призвали жителей города, пострадавших от действий подозреваемого, обратиться по номерам телефонов: 8 (707) 477-03-61 и 8 (778) 276-04-14.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

в отношении двух или более лиц;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), - штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016372-almatintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-serii-moshennichestv-s-avto/