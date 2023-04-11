Астанчанин попал в ДТП и уехал с места под "тойскую" музыку

Салон автомобиля. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Сети появился ролик, автор которого утверждает, что некий водитель повредил чужое авто, а затем скрылся с места ДТП под громкую музыку. Случай корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Астаны.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. Его автор рассказал, что водитель Audi поцарапал его машину, а затем решил скрыться с места ДТП под "тойскую" песню.

"По словам автора, радостный водитель с перегаром громко включил "тойскую" песню и протаранил задний бампер автомобиля", – говорится в описании к посту.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что личность скрывшегося водителя установили. В его отношении возбудили административное производство.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, как мужчина, находясь за рулем автомашины, уезжает с места ДТП.

По данному факту в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 50-летний водитель автомашины марки Audi. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по двум статьям – части 1 статьи 610 и части 2 статьи 611 КРКобАП", – сообщили в полиции.

Кроме того, как сообщается, материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия окончательного решения.

Согласно части 1 статьи 610 КоАП, нарушение водителями ТС ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

А согласно части 2 статьи 611 КоАП, оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет:

штраф в размере 50 МРП (свыше 172 тыс. тенге);

либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016335-astanchanin-popal-v-dtp-i-uehal-s-mesta-pod-toyskuyu-muzyku-video/