Жанболату Мамаю вынесли приговор в суде Алматы

Жанболат Мамай. Фото: Zhanbolat Mamay/Facebook

Активиста Жанболата Мамая признали виновным в организации массовых беспорядков и распространении ложной информации, сообщается на странице Алматинского городского суда в Facebook.

Мамая обвиняли по трем статьям уголовного кодекса: оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (статья 378 УК РК), распространение заведомо ложной информации (статья 274 УК РК) и организация массовых беспорядков (статья 272 УК РК).

Как сообщили в суде, Мамай, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии в Алматы, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Кроме того, с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций он распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями в госорганы.

Отмечается также, что 4 января 2022 года Мамай организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" незаконный митинг.

"Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти, и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - говорится в сообщении.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.

Суд признал Жанболата Мамая виновным, однако производство по делу об оскорблении представителей власти прекращено в связи с истечением срока давности.

За распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков на основании статьи 63 УК РК ему назначено лишение свободы на 6 лет условно с лишением права заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что статья 63 УК РК гласит, что, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Напомним, об аресте оппозиционного активиста Жанболата Мамая сообщалось еще в марте прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016171-zhanbolatu-mamayu-vynesli-prigovor-v-sude-almaty/