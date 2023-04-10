Жанболату Мамаю вынесли приговор в суде Алматы
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Активиста Жанболата Мамая признали виновным в организации массовых беспорядков и распространении ложной информации, сообщается на странице Алматинского городского суда в Facebook.
Мамая обвиняли по трем статьям уголовного кодекса: оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (статья 378 УК РК), распространение заведомо ложной информации (статья 274 УК РК) и организация массовых беспорядков (статья 272 УК РК).
Как сообщили в суде, Мамай, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии в Алматы, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.
Кроме того, с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций он распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями в госорганы.
Отмечается также, что 4 января 2022 года Мамай организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" незаконный митинг.
"Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти, и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - говорится в сообщении.
При назначении наказания суд учел положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.
Суд признал Жанболата Мамая виновным, однако производство по делу об оскорблении представителей власти прекращено в связи с истечением срока давности.
За распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков на основании статьи 63 УК РК ему назначено лишение свободы на 6 лет условно с лишением права заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Отметим, что статья 63 УК РК гласит, что, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
Напомним, об аресте оппозиционного активиста Жанболата Мамая сообщалось еще в марте прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016171-zhanbolatu-mamayu-vynesli-prigovor-v-sude-almaty/