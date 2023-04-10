Экс-акиму Актюбинской области Ермеку Имантаеву продлили срок ареста

Ермек Имантаев. Фото: facebook.com/YermekImantaev

Бывшему акиму Актюбинской области и экс-председателю СПК "Актобе" Ермеку Иматаеву продлили срок ареста. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе региона, передает "Диапазон".

Постановлением Специализированного следственного суда экс-чиновник был арестован 10 февраля 2023 года сроком на 2 месяца - до 8 апреля. 7 апреля ему был продлен срок содержания под стражей.

Как сообщили в Антикоре, Ермека Имантаева подозревают в том, что он, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно реализовал аффилированным лицам земельный участок по заниженной стоимости, причинив государству ущерб в размере 199,4 млн тенге.

"Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ведомстве.

Напомним, об аресте экс-акима Актюбинской области стало известно в феврале текущего года. Тогда в суде рассказали, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4 ст.361 УК РК).

Ермек Имантаев с 2002 по 2004 годы был акимом Актюбинской области, после этого стал госинспектором Государственный инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

С 2010 года он трудился в различных структурах в Астане. В ноябре 2019 года вернулся в Актобе, его назначили руководителем СПК, где он проработал до марта 2021 года.

Согласно ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016108-eks-akimu-aktyubinskoy-oblasti-ermeku-imantaevu-prodlili-srok-aresta/