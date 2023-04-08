Бывшего полицейского осудили за взятку в Мангистауской области

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-подполковник полиции в Мангистауской области был осужден за получение взятки в размере трехсот долларов. Его оштрафовали более чем на 2,3 млн тенге, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу Бейнеуского районного суда, в начале этого года заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за прекращение уголовного дела в отношении его.

"За совершение преступления сотрудником правоохранительного органа согласно части 1-1 статьи 366 УК РК предусмотрен штраф в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – отметили авторы.

Подчеркивается, что смягчающим наказание обстоятельствам суд посчитал признание вины, чистосердечное раскаяние, а также наличие малолетних детей у подсудимого.

В итоге, приговором суда экс-полицейского признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки – 3 474 825 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тем не менее с учетом срока содержания под стражей окончательно ему был назначен штраф в размере 2 384 625 тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что согласно статье 366 Уголовного кодекса РК, получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, согласно части 1-1, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере (от 172,5 тыс. тенге до 10,3 млн тенге), а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

путем вымогательства;

группой лиц по предварительному сговору;

в крупном размере (от 10,3 млн тенге до 34,5 млн тенге);

неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере (более 34,5 млн тенге – прим. ред.), наказываются штрафом в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016001-byvshego-politseyskogo-osudili-za-vzyatku-v-mangistauskoy-oblasti/