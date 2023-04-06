Погаси долг и получи квартиру: МИИР обратилось к казахстанцам из-за мошенников

Ключ от дома. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития опровергли информацию о проводимом ими розыгрыше квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на сегодняшний день в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР участились звонки от граждан с расспросами о проводимом "розыгрыше квартир" на конкурсной основе.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии финансовой задолженности государственному органу – в случае ее погашения житель якобы получает квартиру на конкурсной основе", – сообщили в пресс-службе МИИР.

В министерстве официально опровергли данную информацию.

"Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь", – говорится в сообщении.

В МИИР напомнили, что для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (акимат) по месту жительства.

Кроме того, ведомство попросило граждан игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Сети распространилась другая уловка мошенников – они предлагали казахстанцам через мессенджеры пройти "опрос" и получить денежный приз от супермаркета в честь месяца Рамазан.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", мошенники часто звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков или любой другой финансовой организации.

Советы, которые помогут вам не стать жертвой обмана, следующие:

Если к вам поступил звонок якобы от сотрудников банка, сразу прервите разговор. Помните: настоящий банковский сотрудник никогда не будет звонить вам для уточнения ваших персональных данных. В банке имеется ваше полное финансовое досье. Данная информация представляет ценность только мошенникам.

Если вам позвонили якобы от правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: МВД РК и районного отделения полиции.

Кроме того, никогда никому не сообщайте:

Пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении.

Свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код (три цифры на обороте банковской карты, код проверки подлинности карты), кодовое слово и остаток денежных средств.

SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015793-pogasi-dolg-i-poluchi-kvartiru-lzhesotrudniki-minindustrii-aktivizirovalis-v-kazahstane/