Сотрудник КНБ обещал экс-банкиру Ертаеву за 500 тыс. тенге покровительство в колонии

Жомарт Ертаев. Фото: ТОО "Алма ТВ"

В Алматы осудили бывшего сотрудника ДКНБ по Алматинской области Рабисултана Арысбаева за мошенничество в отношении Жомарта Ертаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в приговоре, опубликованном на сайте Верховного суда, Арысбаев проходил службу в органах национальной безопасности на должности оперуполномоченного Илийского районного отдела Департамента КНБ по Алматинской области

"В начале июля 2022 года Арысбаев, пользуясь доверительным отношением потерпевшего Ертаева Жомарта, отбывающего наказание в учреждении ДУИС по Алматинской области, с целью незаконного материального обогащения стал требовать у последнего деньги в сумме 500 000 тенге за обеспечение общего покровительства в условиях учреждения отбывания наказания", - говорится в приговоре.

Ертаев, сообщается в материалах дела, обратился с заявлением в КНБ РК и в рамках негласных следственных действий пообещал Арысбаеву, что деньги передаст его родственник.

После получения 500 тысяч тенге Арысбаев сообщил потерпевшему, что для перевода его в учреждение минимальной безопасности ему нужно иметь в личном деле поощрения. "Ставка" за перевод составила уже 4,8 млн тенге. При передаче этой суммы Арысбаева задержали.

Суд признал Арысбаева виновным и приговорил его к 4 годам 6 месяцам заключения в учреждении УИС средней безопасности.

Находившегося под залогом подсудимого взяли под стражу в зале суда. Кроме того, его лишили звания капитана национальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре 2020 года банкира Жомарта Ертаева признали виновным в хищении 144 млрд тенге и осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Тогда на скамье подсудимых в общей сложности оказались 39 человек.

Кроме того, Ертаева признали виновным и по другому делу. 3 марта 2021 года суд вынес решение по делу, признав экс-банкира виновным в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015749-sotrudnik-knb-obeschal-eks-bankiru-ertaevu-za-500-tys-tenge-pokrovitelstvo-v-kolonii/