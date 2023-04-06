Мошенники создали фейковый сайт казахстанской фондовой биржи

Работа за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мошенники начали создавать сайты, которые имитируют сайт KASE, об этом предупреждает Казахстанская фондовая биржа на своей официальной странице в Instagram.

Сообщается, что мошенники, используя логотип и фото сотрудников KASE, создают фейковые сайты. Одним из таких ресурсов является kasekz2022.tilda.ws. В то время как официальный сайт фондовой биржи – kase.kz.

"Биржа официально заявляет о том, что это фейковый сайт и не имеет никакого отношения к деятельности Казахстанской фондовой биржи.

Биржа никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или ее работников для обогащения на биржевых рынках", – говорится в публикации.

Как отметили на бирже, мошенники, представляясь сотрудниками KASE, пишут казахстанцам посредством мессенджеров, соцсетей, электронной почты, а также используют "холодные" звонки. Затем они предлагают вложить деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход и консультирование, и просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета. И когда клиент изъявляет желание частично или полностью вывести свои средства из брокерского счета, у него возникают сложности. В большинстве случаев мошенники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств.

В связи с этим в KASE напоминают, что у брокера должна быть лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). На сайте данного ведомства также можно найти общие сведения по брокерам, чтобы оценить их надежность.

"Необходимо понимать, что, вкладывая свои средства на фондовом рынке, инвестор не застрахован от рыночных рисков и в результате может как получить доход, так и понести убытки. Поэтому брокер не может и не должен гарантировать клиенту получение высокого инвестиционного дохода и (или) отсутствие убытков по инвестициям", – добавили в Казахстанской фондовой бирже.

KASE призывает инвесторов внимательно проверять корректность адресов посещаемых сайтов и не вводить на сомнительных страницах персональную информацию, данные банковских карт, логины и пароли для входа на какую-либо торговую платформу.

Добавим, что, по информации на сайте МВД РК, для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться следующих правил:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, которые существуют в платежных системах: СМС-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и так далее;

помнить, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов.

Чтобы снять деньги с банковской карты, мошенникам достаточно узнать номер карты и CVS (последние три цифры с обратной стороны карты), поэтому не рекомендуется оставлять карту без присмотра, передавать свои данные или СМС-коды подтверждений, приходящие от банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015730-moshenniki-sozdali-feykovyy-sayt-kazahstanskoy-fondovoy-birzhi/