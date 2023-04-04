Алматинец высунулся по пояс из авто ради съемки эпичного кадра и был наказан (видео)

Мужчина высунулся из окна авто. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина высунулся по пояс из авто ради съемки видео. Водителя наказали, сообщает ДП Алматы на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, при мониторинге соцсетей был выявлен факт нарушений правил дорожного движения водителем машины марки "Лексус".

"В отношении правонарушителя – гражданина С. – составлены административные протоколы по части 1 статьи 593 КоАП и по части 2 статьи 593 КоАП", – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что водитель свою вину полностью признал. Также с ним была проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД впредь.

Добавим, что, согласно части 1 и 2 статьи 593 КоАП РК:

несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге);

несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Ранее в Алматы усевшийся посреди оживленной дороги мужчина озадачил водителей и мешал движению транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015442-almatinets-vysunulsya-po-poyas-iz-avto-radi-semki-epichnogo-kadra-i-byl-nakazan-video/