Экс-глава поста "СЭЗ "Сарыарка" осужден за контрабанду оборудования для майнинга

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывший руководитель поста "СЭЗ "Сарыарка" осужден за экономическую контрабанду криптовалютного оборудования в особо крупном размере. Дело было рассмотрено апелляционной коллегией по уголовным делам Карагандинского областного суда, передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вину Оспанова доказывал государственный обвинитель Карагандинской транспортной прокуратуры. Он детально изложил неоспоримые материалы о непосредственной роли подсудимого в обманном ввозе из Грузии оборудования для добычи криптовалюты.

"В суде подтверждено, что сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области оперативным путем задокументировали ложные намерения представителя декларанта ТОО "Карагандинский завод комплексных сплавов" Оспанова, который обладал достаточными знаниями об особенностях порядка подачи деклараций в свободной экономической зоне и имел 23-летний опыт работы в таможенных органах", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

В надзорном органе добавили, что мужчина убедил нанятых заводом таможенных брокеров в использовании вычислительной техники якобы для доукомплектования мощности металлургического производства в экономической зоне, где уплата таможенных платежей не производится.

Приговором суда в доход государства обращены предметы контрабанды общей стоимостью свыше 390 млн тенге, в их числе оборудование для майнинга марки "Ant-Miner S9" в количестве 1 779 штук и кабели для блоков питания в количестве 10 000 штук.

Судебный акт вступил в законную силу.

По информации официального сайта, специальная экономическая зона "Сарыарка" расположена на территории Караганды и прилегающих землях Бухар-Жырауского района. Территория СЭЗ составляет 595,01 га и является неотъемлемой частью Республики Казахстан. В состав входит индустриальный парк "Металлургия-металлообработка" площадью 534,9 га и субзона №1 "Кремниевая долина" площадью 60,11 га.

Наказание за экономическую контрабанду в Казахстане

Согласно ст.234 УК РК:

1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в статье 286 настоящего Кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) неоднократно;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

4) в особо крупном размере;

5) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015187-eks-glava-posta-sez-saryarka-osuzhden-za-kontrabandu-oborudovaniya-dlya-mayninga/