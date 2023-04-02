Банкира "кинули" на 55 млн тенге в Актобе

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе рассмотрели уголовное дело, потерпевшим по которому проходил директор филиала одного из банков. Его обманули на 55 млн тенге. Вынесен обвинительный приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

Как следует из материалов дела, знакомый сообщил директору филиала банка, что есть возможность заработать на поставках спецодежды для местной компании.

Для этого нужно вложить деньги на закуп товара. Для убедительности своих слов мужчина даже показывал контракты и договоры, утверждал, что в той фирме, куда они будут поставлять спецодежду, его дядя работает генеральным директором.

Банкир поверил и несколькими траншами передал ему 55 млн тенге на закуп товаров по тендеру, взамен получил расписку. Однако ничего не дождался.

Все закончилось судебными разбирательствами. В деле обвиняемого в мошенничестве помимо обманутого им финансиста был еще один потерпевший, ущерб ему составил 15 млн тенге.

35-летний мужчина в суде вину не признал. Заявил, что у обоих деньги брал в долг. Он отметил, что ранее работал заместителем директора в банке, поэтому ему доверяли. Ни о каких тендерах и контрактах он не говорил.

Однако суд признал актюбинца виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и приговорил к 8 годам лишения свободы. Финансист отказался от материальных претензий. Второму потерпевшему по приговору суда осужденный должен вернуть 15 млн тенге.

"Местом отбывания наказания назначить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", - отмечается в судебном акте.

Согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015051-bankira-kinuli-na-55-mln-tenge-v-aktobe/