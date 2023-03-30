Заработали почти 13 млн тенге: организаторов азартных игр в соцсети осудили в Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в соцсети, сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

"Ставки в TikTok за онлайн-азартные игры с приемом денег и выдачи выигрыша через банковские переводы осуществляли жители Алматы", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях в течение четырех месяцев организовывали незаконный игорный бизнес. По информации АФМ, их доход составил почти 13 млн тенге.

Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Также, как сообщает ведомство, в суде рассматривается дело в отношении четырех лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона "Об игорном бизнесе".

Добавим, что, согласно статье 6 закона "Об игорном бизнесе", на территории Казахстана запрещена деятельность электронного казино и интернет-казино.

Кроме того, нужно отметить, что, согласно статье 444 КоАП РК, административный штраф в размере до 200 МРП с конфискацией игральных денег и других принадлежностей грозит не только за вовлечение или допуск к азартным играм, но и за участие.

Между тем, статья 307 УК РК предусматривает наказание в виде до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию нелегального игорного бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014653-zarabotali-pochti-13-mln-tenge-organizatorov-azartnyh-igr-v-sotsseti-osudili-v-almaty/