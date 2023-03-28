Бизнесмен из Павлодара пытался экспортировать в Таджикистан крупную партию бензина

Бензин. Иллюстративное фото: pexels.com

Бензин АИ-95 в особо крупном размере хотели незаконно экспортировать в Таджикистан - бизнесмена из Павлодара осудили за это на три года, сообщается на официальном сайте транспортной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, в соответствии с действующим законодательством, вывоз нефтепродуктов без документов за пределы Казахстана является уголовно наказуемым деянием.

Тем не менее, как подчеркнули в транспортной прокуратуре, зачастую данный факт не останавливает предпринимателей, желающих незаконно приумножить свой капитал.

По информации ведомства, директор фирмы из Павлодара решил осуществлять транспортировку и реализацию бензина в Таджикистан. Как подчеркнули прокуроры, это происходило в период его острого дефицита.

Отмечается, что топливо продавали под видом другой продукции.

Незаконные действия недобросовестного предпринимателя были пресечены сотрудниками агентства по финансовому мониторингу.

Как отметили в прокуратуре, в период досудебного расследования подозреваемый раскаялся и заключил с транспортным прокурором процессуальное соглашение о полном признании вины.

Приговором суда №2 города Павлодар бизнесмен был осужден к 3 годам лишения свободы.

"В доход государства обращены сумма незаконно реализованного бензина в размере 54 млн тенге и предмет контрабанды – бензин марки АИ-95 на сумму 89 млн тенге", - добавили в ведомстве.

Как сообщается на официальном сайте Акмолинского областного суда, процессуальное соглашение – соглашение, заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальном кодексом

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014408-biznesmen-iz-pavlodara-pytalsya-eksportirovat-v-tadzhikistan-krupnuyu-partiyu-benzin/