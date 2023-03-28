Кражи, угон и мошенничества: подозреваемого в 10 преступлениях задержали в Уральске

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27-летнего мужчину, которого подозревают в совершении 10 преступных эпизодов, задержали стражи порядка в Уральске, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации криминальной полиции Абайского ОП Уральска, на счету задержанного кражи, мошенничества и угоны автомобилей.

Например, по версии следствия, мужчина промышлял хищением телефонов, заранее спрашивая разрешение на звонок либо SMS. Как отметили в полиции, завладев устройством, он оформлял кредиты на владельцев.

По заявлениям потерпевших удалось установить личность подозреваемого, тогда он и был объявлен в розыск, уточнили стражи порядка.

Как рассказали в полиции, подозреваемого удалось задержать, когда он направлялся в Аксай.

В ходе расследования было установлено, что в городе подозреваемый успел угнать автомобиль и совершить серию краж.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 190 УК РК “Мошенничество”, 200 “Угон” и 188 УК РК “Кража”.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В статье 200 УК РК говорится, что неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014345-krazhi-ugon-i-moshennichestva-podozrevaemogo-v-10-prestupleniyah-zaderzhali-v-uralske/