В каких странах предпочитают скрываться казахстанцы, находящиеся в розыске

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Более 2500 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений, разыскиваются органами уголовного преследования в Казахстане, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

В Генпрокуратуре сообщили, что за последние три года органами уголовного преследования Казахстана по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более трех тысяч человек.

"При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.

В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел, 400 за совершение мошенничества, 250 за кражи. 250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск", – сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, благодаря налаженному сотрудничеству с иностранными государствами, установлено местонахождение 600 разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений. При этом большинство из них, как сообщается, скрываются в России, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Кыргызстане, Узбекистане и в Украине.

К примеру, как сообщается, в этом году удалось задержать 6 подозреваемых в совершении преступлений, вызвавших общественный резонанс. Четыре человека – по убийству, два – за организацию и руководство финансовыми пирамидами.

По остальным лицам совместно с правоохранительными органами других стран проводятся мероприятия по их задержанию, рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в сбыте поддельных банкнот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014144-v-kakih-stranah-predpochitayut-skryvatsya-kazahstantsy-nahodyaschiesya-v-rozyske/