Подозреваемую в сбыте поддельных банкнот экстрадировали из Швеции в Казахстан

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстан из Швеции экстрадировали подозреваемую в незаконном сбыте поддельных иностранных банкнот, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что наряду с расширением договорной базы с иностранными государствами устанавливаются деловые контакты с компетентными органами зарубежных стран.

"Так, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции Министерством юстиции Швеции на принципах взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Б., объявленной в розыск по подозрению в сбыте поддельных банкнот в крупном размере", – гласит сообщение.

По версии следствия подозреваемая в период с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно обменивала фальшивые банкноты в евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана.

Сообщается, что после совершения преступлений Б. скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск. А ее подельники осуждены к различным срокам лишения свободы.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел подозреваемая Б. экстрадирована в Казахстан для привлечения уголовной ответственности", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сейчас подозреваемую водворили в следственный изолятор Департамента УИС Астаны. Виновным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

На сайте Агентства по финансовому мониторингу приведены правила распознания поддельных купюр.

Признаки подлинности банкноты:

Визуально. Просмотрите рисунки, цвет, номинал изображения банкноты, размер банкноты и рельеф печати;

Просмотрите рисунки, цвет, номинал изображения банкноты, размер банкноты и рельеф печати; На просвет. Водяные знаки: голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге, где расположена мифическая птица "Самрук". Две защитные нити: сплошная магнитная и ныряющая (металлизированная) нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете.

Водяные знаки: голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге, где расположена мифическая птица "Самрук". Две защитные нити: сплошная магнитная и ныряющая (металлизированная) нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете. На ощупь. По свойству бумаги, которая имеет специфический хруст. На лицевой стороне банкнот всех номиналов имеется метка для людей с ослабленным зрением – выпуклые высокорельефные, хорошо различимые элементы.

По свойству бумаги, которая имеет специфический хруст. На лицевой стороне банкнот всех номиналов имеется метка для людей с ослабленным зрением – выпуклые высокорельефные, хорошо различимые элементы. Под углом. На номиналах, начиная с 1 000 тенге и выше, имеется скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне просматривается номинал банкноты, а с оборотной стороны – иридесцентная полоса (золотистый блеск, при изменении угла наклона банкноты появляется рисунок).

На номиналах, начиная с 1 000 тенге и выше, имеется скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне просматривается номинал банкноты, а с оборотной стороны – иридесцентная полоса (золотистый блеск, при изменении угла наклона банкноты появляется рисунок). Проверить то, что скрыто. На банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. Одно из них (рисунок животного) видно при обычном освещении. Второе: в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова "ЕКI" и "БЕС".

На банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. Одно из них (рисунок животного) видно при обычном освещении. Второе: в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова "ЕКI" и "БЕС". Окно. На банкноте номиналом 10 000 тенге имеется деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 миллиметров, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На купюре номиналом 20 000 тенге имеется конур птицы в виде прозрачного окна.

На банкноте номиналом 10 000 тенге имеется деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 миллиметров, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На купюре номиналом 20 000 тенге имеется конур птицы в виде прозрачного окна. Оптически изменяющая цвет краска. Она нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет.

Она нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла наклона банкноты меняет цвет. Проверка трением и водой. Для проверки банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Можно капнуть на подозрительную купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается.

Для проверки банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Можно капнуть на подозрительную купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается. Сравнение. Сомнительную купюру также можно сравнить с банкнотой такого же номинала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013768-podozrevaemuyu-v-sbyte-poddelnyh-banknot-ekstradirovali-iz-shvetsii-v-kazahstan/