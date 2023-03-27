Исследование: Давать взятки в Казахстане стали на 45% чаще, чем годом ранее

Деньги в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аналитики подсчитали, сколько коррупционных преступлений зарегистрировали в Казахстане за первые два месяца этого года – оказалось, что их на 0,7% больше, чем в прошлом году, передает Finprom.kz.

По данным экспертов, за январь-февраль текущего года в стране было зарегистрировано 438 уголовных коррупционных преступлений. Это на 0,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

Для справки: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 435 таких преступлений, с годовым ростом на 8,5%.

При этом больше всего из них выявили в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе (на 2% и на 6,3% больше, чем в прошлом году, соответственно).

Кроме того, в числе антилидеров оказались Костанайская (40 случаев, против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев, против 39 год назад) области, а также город Шымкент (36 случаев, против 23 годом ранее).

Зарегистрированные коррупционные преступления в Казахстане. Фото: finprom.kz

Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.

Как отмечают аналитики, чаще всего совершались следующие виды коррупционных преступлений:

дача взятки – зарегистрировали 164 случая (на 45,1% больше, чем годом ранее);

получение взятки – 141 случай (на 6,6% меньше);

мошенничество в сфере коррупции – 39 случаев (на 30% меньше);

присвоение или растрата вверенного чужого имущества – 24 случая (на 42,9% меньше);

посредничество во взяточничестве – 22 случая (в 4,4 раза больше, чем год назад).

Подозреваемыми по этим преступлениям сейчас является 301 человек. Это на 25,4% больше, чем годом ранее.

Зарегистрированные коррупционные преступления в Казахстане. Фото: finprom.kz

"Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека, против 15 годом ранее.

Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (3 человека) и Агентства РК по финансовому мониторингу (3 человека), служащие Министерства здравоохранения (3 человека) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (также 3 человека)", – добавили аналитики.

Отметим, что в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014139-issledovanie-davat-vzyatki-v-kazahstane-stali-na-45-chasche-chem-godom-ranee/