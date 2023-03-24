Заказывал доставку в акимат: таксистов обманывали в Петропавловске

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодого жителя Усть-Каменогорска подозревают в обмане таксистов в Петропавловске. 21-летнего парня задержали. Подробности дела озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию Петропавловска обратились трое водителей такси. Они рассказали, что некий молодой человек заказывал доставку продуктов якобы в акимат. Заодно просил закинуть ему деньги на баланс, около 20 тысяч тенге, обещая полностью рассчитаться при получении товара. Однако потом переставал отвечать на звонки.

Была установлена личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска. Он был задержан в ходе служебной командировки.

"Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”. Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям", - сообщил начальник отдела криминальной полиции УП Петропавловска Дархан Зияфиддин.

Согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; в сфере государственных закупок, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Основные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников

Как указывается на портале egov.kz, никогда и никому не сообщайте:

пароль от своего личного кабинета в интернет-банкинге или мобильном приложении;

свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код (три цифры на обороте банковской карты, код проверки подлинности карты), кодовое слово и остаток денежных средств;

SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013955-zakazyval-dostavku-v-akimat-taksistov-obmanyvali-v-petropavlovske/