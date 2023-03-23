Дети сели за руль игрового автобуса в ТРЦ Алматы и въехали в витрину (видео)

Игровой автобус врезался в витрину кофейни. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

В соцсетях появилось видео с последствиями столкновения автобуса с витриной в торгово-развлекательном центре Алматы. В пресс-службе ТРЦ MEGA прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Kris_p_almata опубликовано видео с последствиями столкновения детского двухэтажного аттракциона с витриной кофейни в торгово-развлекательном центре MEGA. На кадрах также видно, что осколки стекла рассыпались по столам и сидениям заведения.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ТРЦ MEGA, инцидент произошел 22 марта.

"Во время технического перерыва, когда аттракцион был закрыт, несовершеннолетние дети сели за руль автобуса и врезались в витрину. Пострадавших нет.

На сегодня деятельность автобуса приостановлена до внедрения дополнительных мер, которые воспрепятствуют проникновению посторонних лиц за руль", – рассказали в компании.

Добавим, что родителям несовершеннолетних, согласно статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), может грозить штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013826-deti-seli-za-rul-igrovogo-avtobusa-v-trts-almaty-i-vrezalis-v-vitrinu-video/