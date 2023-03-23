Мешок с сотнями патронов нашли в Талдыкоргане

Найденные патроны. Фото: t.me/police_of_kz

В Талдыкоргане полицейские нашли тайник с боеприпасами. Около 900 патронов крупного калибра были упакованы в мешок, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Сообщается, что в тайнике стражи порядка обнаружили 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулеметах и изредка в других видах оружия.

"Патроны были обернуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство.

В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу", – рассказал начальник УБОП ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

Добавим, что, согласно статье 287 УК РК:

Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, –

наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним –

наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств –

наказываются штрафом в размере до 5 тыс. либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013814-meshok-s-sotnyami-patronov-nashli-v-taldykorgane/