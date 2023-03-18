Обещал "прокаченного" героя: геймер попался на уловку мошенника в Текели

Геймер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Любитель сетевых игр из Текели попался на уловку мошенника, который пообещал ему "прокаченного" героя в одной из игр - геймер лишился своих денег, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В феврале потерпевший через приложение в Сети решил приобрести уже "прокачанного" героя, которого мог бы использовать в полюбившейся сетевой игре.

На объявление геймера отозвались - за услугу у него попросили 16 тыс. тенге. Мужчина выслал деньги на указанный счет, но виртуального героя так и не получил.

По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. Установлено, что переговоры о сделке производились с одним из жителей южных регионов страны.

"Сейчас устанавливается его местожительство и материалы уголовного дела направлены в полицейское подразделение по территориальности", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, полицейские предупреждают, что в Сети легко стать жертвой мошенничества. На официальном сайте МВД сообщается, что основные виды интернет-мошенничеств: оформление онлайн-кредитов, заказ различных ТНП через сайты; хищение денег со счетов, где преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков, под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции.

Гражданам советуют воздерживаться от сомнительных проектов и предложений. Проявлять бдительность и осторожность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013427-obeschal-prokachennogo-geroya-geymer-popalsya-na-ulovku-moshennika-v-tekeli/