Бухгалтер из ВКО потратил 9 млн тенге школьных средств на азартные игры и погашение кредитов

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Почти 12 млн тенге присвоил бухгалтер школы ВКО - 9 млн из них он потратил на погашение кредитов и азартные игры, а часть раздал родственникам, передает телеканал "Астана".

Приговор по данному делу вынесли в стенах Курчумского районного суда.

Как оказалось, с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер одной из средних школ Курчумского района незаконно начислял на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников деньги, предназначенные для школьных нужд.

"Вина бухгалтера доказана заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей и признательными показаниями подсудимого", - заявили в суде.

Выяснилось, что на иждивении бухгалтера находятся малолетние дети - это обстоятельство учел суд при вынесении приговора.

По информации корреспондентов, судья назначил подсудимому три с половиной года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Отметим, что согласно статьи 53 УК РК, обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признаются:

совершение впервые уголовного проступка либо впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие виновного; беременность; наличие малолетних детей у виновного; оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения уголовного правонарушения независимо от последствий оказания такой помощи; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением; совершение уголовного правонарушения вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств либо по мотиву сострадания; совершение уголовного правонарушения в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; совершение уголовного правонарушения при нарушении условий правомерности необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица, совершившего правонарушение, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, при осуществлении оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий; противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для уголовного правонарушения; чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения и розыску имущества, добытого в результате уголовного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013403-buhgalter-iz-vko-potratil-9-mln-tenge-shkolnyh-sredstv-na-azartnye-igry-i-pogashenie-kreditov/