Происшествия
KZ

Бухгалтер из ВКО потратил 9 млн тенге школьных средств на азартные игры и погашение кредитов

Опубликовано:

Стол с рулеткой и фишками
Казино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Почти 12 млн тенге присвоил бухгалтер школы ВКО - 9 млн из них он потратил на погашение кредитов и азартные игры, а часть раздал родственникам, передает телеканал "Астана".

Приговор по данному делу вынесли в стенах Курчумского районного суда.

Как оказалось, с января 2018 года по июль 2022 года бухгалтер одной из средних школ Курчумского района незаконно начислял на свою банковскую карту, а также на банковские карты родственников деньги, предназначенные для школьных нужд.

"Вина бухгалтера доказана заключениями судебно-экономической экспертизы, показаниями свидетелей и признательными показаниями подсудимого", - заявили в суде.

Выяснилось, что на иждивении бухгалтера находятся малолетние дети - это обстоятельство учел суд при вынесении приговора.

По информации корреспондентов, судья назначил подсудимому три с половиной года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Отметим, что согласно статьи 53 УК РК, обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признаются: 

  1. совершение впервые уголовного проступка либо впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 
  2. несовершеннолетие виновного; 
  3. беременность; 
  4. наличие малолетних детей у виновного; 
  5. оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения уголовного правонарушения независимо от последствий оказания такой помощи; 
  6. добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением; 
  7. совершение уголовного правонарушения вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
  8. совершение уголовного правонарушения в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
  9. совершение уголовного правонарушения при нарушении условий правомерности необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица, совершившего правонарушение, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, при осуществлении оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий; 
  10. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для уголовного правонарушения; 
  11. чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения и розыску имущества, добытого в результате уголовного правонарушения. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013403-buhgalter-iz-vko-potratil-9-mln-tenge-shkolnyh-sredstv-na-azartnye-igry-i-pogashenie-kreditov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.