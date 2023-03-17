Обыски провели в Атырауской области: изъяты тенге и доллары (видео)

Следственные действия. Кадр из видео: АФМ РК

В Атырауской области проведены осмотры и обыски. Изъяты игровые фишки, колоды карт и денежные средства. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что в Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, подозреваемая в организации подпольного казино.

"Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3 300 долларов США, а также другие предметы", - рассказали в АФМ.

Здесь добавили, что были допрошены свидетели и лица, которых подозревают в организации незаконного игорного бизнеса. Они признали свою вину.

Зарегистрировано уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013272-obyski-proveli-v-atyrauskoy-oblasti-izyaty-tenge-i-dollary-video/