Казахстанец отдал почти 2 млн тенге за несуществующие кондиционеры

Кондиционеры. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Туркестанской области хотел купить кондиционеры, поверив объявлению на одном из сайтов, но в итоге лишился почти 2 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, мужчина, поверив объявлению о продаже техники на одном из рекламных сайтов, связался с "продавцом" и договорился о покупке трех новых кондиционеров и еще трех кондиционеров б/у.

"Получив деньги, "продавец" перестал выходить на связь. Ущерб потерпевшему составил свыше 1,8 млн тенге", – говорится в сообщении.

Стражи порядка, чтобы установить личность подозреваемого, проверили счета, куда потерпевший перевел деньги. Вскоре полицейские нашли человека, который, предположительно, дал ложное объявление. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Алматинской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Кроме того, устанавливается причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Добавим, что минимальное наказание по вышеуказанной статье – штраф в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Между тем, по информации на сайте МВД РК, самым распространенным способом мошенничества является онлайн-торговля. Как правило, мошенники, размещая объявления на сайтах и в социальных сетях, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

Чтобы не попасть на такие уловки мошенников, МВД рекомендует казахстанцам быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

пользоваться проверенными сайтами объявлений;

убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар;

договориться об оплате после получения товара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013233-kazahstanets-otdal-pochti-2-mln-tenge-za-nesuschestvuyuschie-konditsionery/