Предполагаемых вымогателей задержали в Актюбинской области (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Актюбинской области стражи порядка задержали четырех человек по подозрению в вымогательстве 2 млн тенге у предпринимателя, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, подозреваемые неоднократно вымогали у предпринимателя 2 млн тенге.

"Во время передачи денег задержаны четыре жителя областного центра. При досмотре у одного из них изъято 900 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что троих подозреваемых задержали в порядке статьи 128 УПК РК, их поместили в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Отметим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013223-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti-video/