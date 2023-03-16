Три года скрывался от наказания осужденный в Абайской области

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мужчина, который был осужден и поставлен на учет, уклонился от отбывания наказания и скрылся от контроля службы пробации. Его объявили в розыск, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, при постановке осужденных на учет сотрудники службы пробации разъясняют порядок исполнения возложенных на них судом обязанностей. Однако не все приговоренные лица соблюдают требования.

Такая ситуация произошла с осужденным Н. - его приговорили к 5 годам ограничения свободы. Мужчину поставили на учет в службу пробации Затонского района в 2019 году и ознакомили с условиями отбывания наказания.

Отмечается, что с момента постановки на учет осужденный был обязан два раза в месяц являться на очередную регистрацию для проведения с ним беседы профилактического характера.

Тем не менее осужденный уклонился от отбывания наказания и скрылся от контроля службы пробации, после чего спустя полгода был объявлен в розыск.

Более трех лет не удавалось установить местонахождение уклонявшегося от наказания мужчины. И лишь в феврале 2023 года сотрудникам службы пробации Затонского района совместно с ОКП УП Семея удалось задержать осужденного. Как оказалось, все это время он скрывался в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область).

Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Начальник службы пробации Эрик Усербаев подчеркнул, что осужденного предупреждали несколько раз о замене наказания более строгим - в случае, если тот не будет соблюдать установленные требования.

"В настоящее время материал в отношении него направлен в суд для решения вопроса о замене наказания", – добавил Усербаев.

Отметим, что, согласно статье 44 УК РК, ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Ограничение свободы отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества.

Принудительный труд организуется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день.

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей:

не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

не посещать определенные места;

пройти курс лечения от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путем;

осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013106-osuzhdennyy-tri-goda-skryvalsya-ot-nakazaniya-v-abayskoy-oblasti/