Пьяного жителя ЗКО сняли с поезда, направлявшегося в Алматы

Вагон поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

На станции Актобе транспортные полицейские оштрафовали жителя ЗКО, который являлся пассажиром поезда, направлявшегося в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что по прибытию пассажирского поезда сообщением "Уральск-Алматы" на станцию "Актобе" сотрудники линейного отдела полиции по акту сняли с ТС мужчину.

"В ходе проверки транспортные полицейские установили 32-летнего жителя Западно-Казахстанской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил сигарету в тамбуре вагона и не реагировал на замечания поездной бригады", – говорится в сообщении.

В отношении него составили административный материал по двум статьям КоАП РК – "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение запрета потребления табачных изделий, в местах, в которых законодательством РК он установлен".

В итоге, мужчину оштрафовали на 20 МРП, что составляет более 60 тыс. тенге.

В полиции напомнили, что с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к ответственности привлечено 10 650 правонарушителей.

Среди них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1161 человек, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 382 гражданина.

Согласно статье 440 КоАП РК, максимальное наказание за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – штраф в размере 10 МРП (свыше 30 тысяч тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

А в соответствии со статьей 441 КоАП РК, максимальное наказание за нарушение запрета потребления табачных изделий, в местах, в которых законодательством РК он установлен, –штраф на физических лиц в размере 50 МРП (около 153 тысяч тенге).

Напомним, в конце октября прошлого года в Актюбинской области с поезда сняли мужчину, находившегося в обнаженном виде, проявив тем самым неуважение к окружающим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012883-pyanogo-zhitelya-zko-snyali-s-poezda-napravlyavshegosya-v-almaty/