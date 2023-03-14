КНБ задержал иностранца на границе с Казахстаном

Задержание. Фото: КНБ РК

В Туркестанской области пресечена попытка ввоза в Казахстан крупной партии наркотиков. Задержан иностранец. Начато досудебное расследование. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

По информации ведомства, 6 марта в пункте пропуска "Жибек жолы" на территории Сарыагашского района Туркестанской области пограничники остановили машину под управлением иностранца.

Вещдоки. Фото: КНБ РК

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 14 кг наркотиков и психотропных веществ, которые были в топливном баке. Из них: 5 кг 290 гр. героина, 792 гр. опия и 5 кг 335 гр. гашиша, а также 1 кг 962 гр. "синтетики".

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК.

"Иная информация в интересах следствия в соответствии ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков продолжаются в тесном взаимодействии с Главной транспортной прокуратурой РК", - отметили в КНБ РК.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности.

Не являются разглашением данных досудебного расследования:

1) передача сведений по уголовному делу, изложенных в запросах, ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах, исходящих от участников процесса;

2) представление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в нем защитником, представителем потерпевшего на договорной основе в качестве эксперта, специалиста, при условии ознакомления его с ответственностью по статье 423 УК РК и дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия лица, осуществляющего досудебное расследование, либо прокурора с оформлением соответствующей расписки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012782-knb-zaderzhal-inostrantsa-na-granitse-s-kazahstanom/