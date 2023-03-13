Замакима одного из районов Караганды осудили за мошенничество

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель акима района Алихана Бокейхана Караганды предстал перед судом. Он был признан виновным в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Октябрьский районный суд Караганды.

Сообщается, что уголовное дело в отношении чиновника, курировавшего вопросы ЖКХ, было рассмотрено в Октябрьском районном суде в согласительном производстве. Подсудимый полностью признал вину и заключил сделку с прокурором. Сегодня, 13 марта, ему вынесли приговор.

"Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 190 "Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций" УК РК.

Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 4 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, ранее руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев сообщал, что в Караганде задержаны заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель одного из отделов акимата по подозрению в получении взятки.

Речь шла о получении 500 тысяч тенге от предпринимателя за выполнение функций, входящих в их обязанности. В ходе следствия действия задержанного замакима были квалифицированы по статье "Мошенничество".

Добавим, что, по информации с официального сайта районного акимата, главой района Алихана Бокейхана в Караганде является Саят Шаймин. Должности его заместителей занимают Сатпек Абдакаликов, Койшибай Сулейменов и Алмагуль Есимбаева.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012726-zamakima-odnogo-iz-rayonov-karagandy-osudili-za-moshennichestvo/