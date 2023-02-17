Заместителя акима и руководителя отдела задержали в Караганде

Мурат Тюлеубаев. Фото: РСК Карагандинской области

В Караганде задержаны заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель одного из отделов акимата по подозрению в получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурата Тюлеубаева.

"Задержаны заместитель акима района Алихана Бокейхана города Караганды и руководитель отдела акимата. Последний выступал посредником. Они подозреваются в получении 500 тысяч тенге от предпринимателя за выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно ст.201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - сообщил Мурат Тюлеубаев.

Также руководитель регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции добавил, что на время проведения расследования задержанные отстранены от работы.

По информации официального сайта акимата Карагандинской области, в декабре 2021 года Октябрьский район Караганды был переименован в район Алихана Бокейхана. Как отмечали местные власти, это - дань уважения исторической деятельности основателя и одного из лидеров партии "Алаш".

Район был образован в 1938 году в северной части Караганды. До 1961 года носил название Сталинский. Затем был переименован в Октябрьский. Его площадь равна 22,4 тыс. га. Численность населения на 2021 год - 227 тысяч человек. В состав входят Майкудук, Пришахтинск, Сортировка.

Акимом района Алихана Бокейхана является Саят Шаймин. У него три заместителя: Сатпек Абдакаликов, Койшибай Сулейменов и Алмагуль Есимбаева.

Алихан Бокейхан родился 5 марта 1866 года в ауле Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Он был государственным и общественным деятелем, журналистом и ученым, организатором и лидером национально-демократической партии "Алаш", а также председателем Алашской автономии, комиссаром Временного правительства по Казахстану в 1917 году. Позже был осужден по обвинению в принадлежности к "террористической организации" и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009866-zamestitelya-akima-i-rukovoditelya-otdela-zaderzhali-v-karagande/