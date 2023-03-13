Казахстанка доверилась знакомой и осталась без денег

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские Шымкента задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам потерпевшей, ей обещали помочь в получении гранта на бизнес, но обманули, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Потерпевшая обратилась в управление полиции Абайского района, сообщив, что знакомая обещала ей помочь получить безвозмездный грант от государства на открытие бизнеса.

"Доверчивая гражданка за эту услугу отдала злоумышленнице 100 тысяч тенге. Однако последняя обещание не выполнила и деньги не вернула", – говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась 44-летняя жительница Шымкента. Стражи порядка ее задержали.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", согласно которой:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,

– наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок,

– наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно,

– наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012725-kazahstanka-doverilas-znakomoy-i-ostalas-bez-deneg/