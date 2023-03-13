Восемь казино незаконно работали в Туркестанской области

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка Туркестанской области выявили в Сарыагаше восемь фактов незаконного игорного бизнеса, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Деятельность данных заведений была пресечена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили 2 жителей Сарыагашского района, которые, несмотря на судимость за аналогичные преступления, повторно организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

По информации полицейских, в месяц одно заведение приносило 1 млн тенге.

Были проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в самих игорных заведениях. Сотрудниками правоохранительных органов изъяты аппаратно-программные комплексы, технические устройства, документы, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Подчеркивается, что сейчас по данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 307 УК РК “Организация незаконного игорного бизнеса”.

Устанавливается вина иных лиц, причастных к совершению преступления, а также все обстоятельства дела.

Отметим, что согласно статье 307 УК РК, незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012676-vosem-kazino-nezakonno-rabotali-v-turkestanskoy-oblasti/