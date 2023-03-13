Спецоперация КНБ: задержан предполагаемый организатор поставок оружия

Задержание. Фото: КНБ РК

В Жамбылской области проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

По информации ведомства, задержан предполагаемый организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США.

Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот.

Оружие и боеприпасы. Фото: КНБ РК

"Злоумышленником соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи, что усложняло изобличение действовавшей криминальной схемы.

Противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны", - пояснили в КНБ.

Фальшивые доллары. Фото: КНБ РК

Однако, добавили в ведомстве, благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес был ликвидирован.

Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы "Калашникова" различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

Оружие. Фото: КНБ РК

Задержанный дал признательные показания и на основании ст.128 УПК РК с санкции суда водворен в следственный изолятор сроком на 2 месяца.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Согласно ст.128 УПК РК задержание подозреваемого в совершении уголовного правонарушения - мера процессуального принуждения, применяемая органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей или для обеспечения производства по уголовному проступку, по которому имеются основания полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние.

Должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;

4) когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении.

Срок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания и не может превышать семьдесят два часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012634-spetsoperatsiya-knb-zaderzhan-predpolagaemyy-organizator-postavok-oruzhiya/