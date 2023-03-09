Железнодорожную компанию в Атырауской области оштрафовали почти на полмиллиарда тенге

Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Железнодорожная компания в Атырауской области привлечена к административной ответственности, сообщается на официальном сайте Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

Сотрудники областного департамента АЗРК совместно с транспортной прокуратурой Атырауской области установили факт нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Данные нарушения были выявлены в действиях ТОО "РТИ-АНПЗ" в части злоупотребления монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту).

Подчеркивается, что на основании представления Атырауской транспортной прокуратуры департаментом возбуждено дело об административном правонарушении.

В АЗРК отметили, по итогам рассмотрения дела, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау, ТОО "РТИ-АНПЗ" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 485 млн тенге, который оплачен в пользу государства в полном объеме.

На официальном сайте АЗРК говорится, что агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012317-zheleznodorozhnuyu-kompaniyu-v-atyrauskoy-oblasti-oshtrafovali-pochti-na-polmilliarda-tenge/